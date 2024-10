Dachowanie

Toyota wypadła z jezdni i dachowała w rowie. Kierowca wracał z nocnej zmiany

Nad ranem w środę, 2 października w Kętach dachowała toyota kierowana przez 53-latka. Mężczyzna doprowadził do wypadnięcia auta z jezdni, następnie pojazd uderzył w słup elektryczny, znaki drogowe i ogrodzenie posesji, aż w końcu wylądował na dachu. W zdarzeniu ucierpiał wyłącznie kierowca. Wracał on do domu z nocnej zmiany. Przyczyną wypadku prawdopodobnie było zaśnięcie lub zasłabnięcie 53-latka.