W środę po południu 28-letni mężczyzna zginął na osiedlu Na Wzgórzach w Nowej Hucie, wypadając z ósmego piętra wieżowca.

Świadkowie relacjonują, że mężczyzna był pobudzony, krzyczał, że skoczy i próbował przejść z okna klatki schodowej do mieszkania.

Śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia, wstępnie wykluczając udział osób trzecich.

Tragiczna śmierć młodego mężczyzny. Upadł z wysokości 8. piętra

W środę, 1 lipca, z ósmego piętra wieżowca, zlokalizowanego na osiedlu Na Wzgórzach w Nowej Hucie, wypadł młody mężczyzna. Jak wynika z relacji świadków, mężczyzna znajdował się w oknie klatki schodowej i prawdopodobnie próbował przejść do jednego z mieszkań. Zachowywał się w sposób niepokojący – był bardzo pobudzony i krzyczał, że skoczy. Niestety chwilę później doszło do dramatu. 28-latek nie miał żadnych szans na przeżycie upadku z takiej wysokości.

Wstępne ustalenia śledczych

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawili się funkcjonariusze policji oraz prokurator. Jak przekazał nam mł. asp. Rafał Wawrzuta z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, wykluczono udział osób trzecich. Wstępne ustalenia śledczych na to, że mężczyzna targnął się na własne życie.

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