Tragedia w Krakowie. Nie żyje młody mężczyzna, który wypadł z 8. piętra bloku

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-07-02 8:12

Na osiedlu Na Wzgórzach w krakowskiej Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z wysokości 8. piętra. Jak przekazał nam mł. asp. Rafał Wawrzuta z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, świadkowie relacjonowali, że przed upadkiem mężczyzna krzyczał i był wyraźnie pobudzony.

Niebiesko-biała taśma policyjna na tle bloku mieszkalnego. O tragedii w Krakowie przeczytasz na SE.
Autor: MARCIN WZIONTEK/ SUPER EXPRESS Zdjęcie ilustracyjne
  • W środę po południu 28-letni mężczyzna zginął na osiedlu Na Wzgórzach w Nowej Hucie, wypadając z ósmego piętra wieżowca.
  • Świadkowie relacjonują, że mężczyzna był pobudzony, krzyczał, że skoczy i próbował przejść z okna klatki schodowej do mieszkania.
  • Śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia, wstępnie wykluczając udział osób trzecich.

Tragiczna śmierć młodego mężczyzny. Upadł z wysokości 8. piętra

W środę, 1 lipca, z ósmego piętra wieżowca, zlokalizowanego na osiedlu Na Wzgórzach w Nowej Hucie, wypadł młody mężczyzna. Jak wynika z relacji świadków, mężczyzna znajdował się w oknie klatki schodowej i prawdopodobnie próbował przejść do jednego z mieszkań. Zachowywał się w sposób niepokojący – był bardzo pobudzony i krzyczał, że skoczy. Niestety chwilę później doszło do dramatu. 28-latek nie miał żadnych szans na przeżycie upadku z takiej wysokości.

Wstępne ustalenia śledczych

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawili się funkcjonariusze policji oraz prokurator. Jak przekazał nam mł. asp. Rafał Wawrzuta z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, wykluczono udział osób trzecich. Wstępne ustalenia śledczych na to, że mężczyzna targnął się na własne życie.

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Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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