Schroniska w Nowym Targu zamknięte! Co dalej ze zwierzętami?

Nowy Targ. Szokujące doniesienia o padniętych zwierzętach w schronisku

Niedawno informowaliśmy, że w przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w schronisku dla zwierząt w Nowym Targu, które dotyczyły między innymi zbyt wysokich temperatur w kojcach, a nawet padniętych zwierząt, rzekomo z powodu panujących upałów.

Od 29 czerwca na terenie placówki prowadzone były szczegółowe oględziny z udziałem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, technika kryminalistyki, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz osoby, która zgłosiła nieprawidłowości. Jak przekazali mundurowi, kontrole nie potwierdziły informacji o zbyt wysokiej temperaturze panującej w boksach ani o padniętych zwierzętach.

26 czerwca po całodziennej wizycie na terenie schroniska Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu wydał decyzję o czasowym zakazie wprowadzania nowych zwierząt do placówki z powodu stwierdzonych naruszeń technicznych. Określił również nakazy, które właścicielka powinna wykonać. Dotyczyły one m.in. naprawy ogrodzenia zewnętrznego, doprowadzenia pomieszczeń przeznaczonych do utrzymywania młodych oddzielonych od matek, czy zapewnienia właściwej kontroli nad stanem zdrowia zwierząt i pełnej opieki weterynaryjnej.

Z kolei przez kolejne dni (27-29 czerwca) ze względu na utrzymujące się upały Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadzał kontrole schroniska trzykrotnie każdego dnia, monitorując warunki przebywania zwierząt oraz ich dobrostan.

Klamka zapadła. Schronisko zamknięte

W środę, 1 lipca, Małopolska Policja przekazała najświeższe wiadomości w sprawie schroniska dla zwierząt w Nowym Targu. Okazuje się, że zostaje ono zamknięte! Taką decyzję podjęła właścicielka placówki, która zrezygnowała z prowadzenia schroniska.

„Na wniosek właścicielki Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu wydał decyzję o jego zamknięciu” - poinformowała Małopolska Policja.

Jak podali mundurowi, w schronisku przy ul. Kokoszków 101 przebywały 273 psy. We wtorek, 30 czerwca, Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał decyzję o wykreśleniu z rejestru zakładów i podmiotów zarejestrowanych schroniska, co będzie skutkowało zakończeniem jego działalności.

Co dalej ze zwierzętami ze schroniska w Nowym Targu?

W związku z zaistniałą sytuacją wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zwołał Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Co teraz stanie się ze zwierzętami ze schroniska, które na podstawie umów przyjmowało psy z 43 różnych gmin z Małopolski?

Jak wyjaśnili małopolscy policjanci, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to właśnie do zadań gmin należy zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt i to właśnie wójtowie i burmistrzowie są zobowiązani do zapewnienia tym psom właściwych warunków bytowania.

„W związku z tym, dzisiaj Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu skierował wniosek do samorządowców, aby podjęli pilne działania mające na celu przejęcie opieki nad psami z nowotarskiego schroniska i niezwłocznie zapewnili ciągłość ochrony zwierząt” - podała policja.

„Odbiór psów będzie się odbywać pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu. Każda z 43 gmin powinna niezwłocznie skontaktować się z PIW w Nowym Targu, aby ustalić termin odbioru zwierząt. Ponadto w piśmie zaznaczono, że przemieszczenie psów ze schroniska może nastąpić wyłącznie do zakładów umieszczonych w rejestrze Głównego Lekarza Weterynarii, a środek transportu przeznaczony do ich przewozu musi spełniać odpowiednie warunki”- dodali mundurowi, przypominając, że nadal można dokonać adopcji psów ze schroniska w Nowym Targu.