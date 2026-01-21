Trujące powietrze w Krakowie. Miasto na niechlubnym szczycie światowego rankingu

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2026-01-21 14:01

Kolejny dzień z rzędu powietrze w Krakowie jest trujące! Wszystkie normy są wielokrotnie są przekroczone, a mieszkańcy dostali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z informacją o złej jakości powietrza. Dzieci, osoby starsze oraz cierpiący na dolegliwości układu oddechowego oraz krążenia powinni unikać wychodzenia na zewnątrz.

Trujące powietrze w Krakowie. Miasto na niechlubnym szczycie światowego rankingu

i

Autor: Art Service
  • W Krakowie odnotowano najgorszą jakość powietrza na świecie, a stężenie pyłów zawieszonych wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy.
  • Stężenie pyłów wynosi 110.7 µg/m³, co jest wartością ponad siedmiokrotnie wyższą niż dobowa norma ustalona przez WHO.
  • Specjaliści i urzędnicy apelują do mieszkańców o pozostanie w domach i unikanie wszelkiej aktywności fizycznej na zewnątrz.

Smog w Krakowie truje mieszkańców. Rozesłano alerty RCB

Fatalna jakość powietrza utrzymuje się w Krakowie od kilku dni, a obecna sytuacja jest alarmująca. Władze miasta oraz służby państwowe podjęły działania informacyjne, aby ostrzec mieszkańców przed zagrożeniem. Do Krakowian rozesłano alerty RCB z jasnym komunikatem o bardzo złej jakości powietrza i zaleceniem pozostania w domach. Każdy wdech na zewnątrz może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia, dlatego eksperci radzą, by ograniczyć wszelką aktywność fizyczną na otwartej przestrzeni do absolutnego minimum.

Polecany artykuł:

Dramat na torach pod Krakowem! Pociąg wypadł z szyn. Znamy przyczynę wykolejenia

Jeśli możesz zostać w domu, wszelka aktywność za zewnątrz jest szkodliwa – biją na alarm specjaliści. W środę (21 stycznia), kolejny dzień z rzędu Kraków ma najgorsze powietrze na świecie! Niestety uplasował się na niechlubnym pierwszym miejscu wśród najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie, pokonując nawet indyjską Kalkutę i New Delhi czy pakistański Lahore.

Stężenie pyłów zawieszonych wynosi ponad 110 mikrogramów na metr sześcienny czyli siedem razy więcej niż wartość dobowej normy wyznaczonej przez WHO.

Jeśli to możliwe porzućcie dziś wszelkie aktywności, nie spacerujcie, nie jeździjcie na rowerach – apelują urzędnicy z krakowskiego magistratu. Pył PM10 może wnikać do dróg oddechowych i płuc, powodując lub nasilając problemy zdrowotne takie jak kaszel, podrażnienie oczu, gardła, astmę czy choroby układu krążenia.

Super Express Google News
Trujące powietrze w Krakowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRUJĄCE POWIETRZE
ALERT RCB
SMOG