Trujące powietrze w Krakowie. Miasto na niechlubnym szczycie światowego rankingu

W Krakowie odnotowano najgorszą jakość powietrza na świecie, a stężenie pyłów zawieszonych wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy.

Stężenie pyłów wynosi 110.7 µg/m³, co jest wartością ponad siedmiokrotnie wyższą niż dobowa norma ustalona przez WHO.

Specjaliści i urzędnicy apelują do mieszkańców o pozostanie w domach i unikanie wszelkiej aktywności fizycznej na zewnątrz.

Smog w Krakowie truje mieszkańców. Rozesłano alerty RCB

Fatalna jakość powietrza utrzymuje się w Krakowie od kilku dni, a obecna sytuacja jest alarmująca. Władze miasta oraz służby państwowe podjęły działania informacyjne, aby ostrzec mieszkańców przed zagrożeniem. Do Krakowian rozesłano alerty RCB z jasnym komunikatem o bardzo złej jakości powietrza i zaleceniem pozostania w domach. Każdy wdech na zewnątrz może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia, dlatego eksperci radzą, by ograniczyć wszelką aktywność fizyczną na otwartej przestrzeni do absolutnego minimum.

– Jeśli możesz zostać w domu, wszelka aktywność za zewnątrz jest szkodliwa – biją na alarm specjaliści. W środę (21 stycznia), kolejny dzień z rzędu Kraków ma najgorsze powietrze na świecie! Niestety uplasował się na niechlubnym pierwszym miejscu wśród najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie, pokonując nawet indyjską Kalkutę i New Delhi czy pakistański Lahore.

Stężenie pyłów zawieszonych wynosi ponad 110 mikrogramów na metr sześcienny czyli siedem razy więcej niż wartość dobowej normy wyznaczonej przez WHO.

– Jeśli to możliwe porzućcie dziś wszelkie aktywności, nie spacerujcie, nie jeździjcie na rowerach – apelują urzędnicy z krakowskiego magistratu. Pył PM10 może wnikać do dróg oddechowych i płuc, powodując lub nasilając problemy zdrowotne takie jak kaszel, podrażnienie oczu, gardła, astmę czy choroby układu krążenia.