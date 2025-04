Wypadek miejskiego autobusu w Krakowie. Co z 24-letnim kierowcą osobówki?

Po zimie przyroda wraca do życia, stąd widok niedźwiedzi w Tatrach nie powinien nikogo dziwić. Niestety turyści nie zawsze właściwie zachowują się w kontakcie z dzikimi zwierzętami. W niedzielę, 13 kwietnia na drodze prowadzącej do Kuźnic musiała interweniować policja. Powodem było lekceważenie zasad bezpieczeństwa przez turystów, którzy chcieli sobie zrobić zdjęcia z pasącymi się na łące niedźwiedziami i podeszli blisko nich. Postronne osoby, obserwujące nieroztropne zachowanie turystów, wezwały na miejsce mundurowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Po kilkunastu minutach misie wróciły do lasu, nie mając najwyraźniej ochoty na kontakt z ludźmi.

Służby bez przerwy apelują do turystów, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt. Nawet jeśli niedźwiedzie są młode i wyglądają niegroźne, w pobliżu może czuwać nad nimi dorosła samica, która instynktownie będzie bronić młodych! Z kolei spotkanie twarzą w twarz z dorosłym niedźwiedziem dla człowieka jest śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Apel zakopiańskiej policji

W Zakopanem bardzo często dzikie zwierzęta pojawiają się na ulicach miasta. Pod żadnym pozorem nie wolno tych zwierząt niepokoić, a co najważniejsze nie wolno dokarmiać. Podchodzenie do dzikich zwierząt, aby zrobić siebie z nimi zdjęcie może zakończyć się w najlepszym wypadku boleśnie! Niedźwiedzie nie atakują ludzi bez powodu, ale jeśli poczują się zagrożone, mogą zareagować gwałtownie – przypominają pracownicy z TPN. Jeśli zobaczysz niedźwiedzia, oddal się spokojnie i nie zwracaj na siebie uwagi - apelują mundurowi z Zakopanego.

