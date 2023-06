Kraków. Kolosalne zarobki w branży IT. Kilkanaście tysięcy złotych na dzień dobry

Stolica Małopolski od dawna jest krajowym liderem jeśli chodzi o branżę IT, ale z opracowania "Kraków IT Market Report" przygotowanego przez firmę MOTIFE oraz stowarzyszenie ASPIRE wynika, że Kraków coraz śmielej może o sobie mówić jako o czołowym ośrodku europejskim. W Krakowie pracę znalazło około 55 tysięcy specjalistów z branży IT. To około 15 proc. wszystkich zatrudnionych w tej branży w Polsce. Krakowskim liderem IT pod względem liczby pracowników jest brytyjska instytucja finansowa HSBC, ale w czołówce jest również wywodzący się spod Wawelu Comarch.

Pracowników do branży IT przyciągają bardzo wysokie zarobki. Z opracowania "Kraków IT Market Report" cytowanego przez "Gazetę Wyborczą" wynika, że mediana wynagrodzenia wśród świeżo zatrudnionych programistów wynosi aż 19 tys. zł. Chodzi oczywiście o kwoty brutto, jednak mimo wszystko pracownicy innych branż mogą tylko pomarzyć o takich poborach. Jeszcze więcej zarabiają bardziej doświadczeni programiści. Mediana wśród osób posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie wynosi 27 tys. zł. Branża IT pozostaje silnie zmaskulinizowana. Około 85 proc. pracujących w niej osób to mężczyźni.

