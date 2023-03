Ukradł niecałe 150 zł, w więzieniu może spędzić 10 lat. Gigantyczne problemy nieuczciwego 40-latka

Użył cudzej karty bankomatowej. Grozi mu 10 lat więzienia

Na jednej z ulic w Olkuszu 40-letni mężczyzna znalazł cudzą kartę bankomatową. Zamiast oddać zgubę właścicielowi, nieuczciwy mieszkaniec gminy Olkusz postanowił robić zakupy za pomocą znalezionej karty. Użył jej trzykrotnie, za każdym razem transakcja doszła do skutku, ponieważ kwota była niższa od 50 złotych i nie wymagała zatwierdzenia za pomocą numeru PIN. 40-latek chciał dalej opróżniać konto właściciela karty, lecz... środki tam zgromadzone szybko się wyczerpały. Powiadomieni przez właściciela o używaniu karty przez obcą osobę policjanci olkuskiej komendy wszczęli dochodzenie i ustalili sprawcę.

Kradzież do 500 złotych co do zasady jest traktowana jako wykroczenie, a nie przestępstwo, niemniej zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego użycie cudzej karty bankomatowej to kradzież z włamaniem. W takim przypadku podejrzanemu grozi kara do 10 lat więzienia, niezależnie od kwoty, którą sobie przywłaszczył. Kara do 2 lat więzienia grozi też za samo przywłaszczenie dokumentu stwierdzającego prawa majątkowe, nawet jeśli nie zostanie on użyty.

