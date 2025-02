W Krakowie zostaną uruchomione nowe linie autobusowe. Będę też zmiany na trasach

co na to uczniowie?

Nowe linie autobusowe w Krakowie. Gdzie będą kursować?

Jap przekazał krakowski magistrat, od soboty, 15 lutego 2025 roku, w stolicy Małopolski pojawią się nowe autobusy, a także dojdzie do zmian na trasach komunikacji miejskiej. Zgodnie z zapowiadanymi pod koniec 2024 roku przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zmianami, zostanie uruchomiona linia 104. Autobusy będą wykonywać kursy na trasie „Swoszowice P+R” – „Czerwone Maki P+R”. Przejazdy będą prowadzone m.in. takimi ulicami, jak: Forteczna, Bartla (wjazd na pętlę „Os. Pod Fortem”), Borkowska, Babińskiego i Bunscha do pętli „Czerwone Maki P+R”. Planowo linia 104 będzie kursować z częstotliwością co 24 minuty w dni powszednie w godzinach szczytu, a poza nimi co 30 minut. Natomiast w dni wolne co 40 minut.

Kolejną nową linią będzie linia aglomeracyjna 299, która zostanie uruchomiona w porozumieniu z gminą Liszki. Pojazdy z tym numerem będą wykonywać kursy na trasie „Kryspinów Rondo” – „Os. Podwawelskie” takimi ulicami, jak: DW 780, Księcia Józefa (starym układem drogowym), Zielińskiego, Monte Cassino i Bułhaka do pętli „Os. Podwawelskie”. Linia aglomeracyjna 299 będzie dostępna dla pasażerów w dni powszednie z częstotliwością co około 65 minut w godzinach od 6:00 do 20:00. Nie będzie jednak kursów weekendowych.

Zmiany tras krakowskich autobusów. Jak pojadą miejskie pojazdy?

Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się ze zmianami na trasach autobusów. Jak informuje magistrat, lina 151 będzie kursować w obu kierunkach przez ulice Żywiecką. Nie dojdzie do zmiany trasy w kierunku Borku Fałęckiego, ale w stronę osiedla Pod Fortem będzie przejeżdżać przez ulice: Zakopiańską (w kierunku centrum miasta), Zbrojarzy, Montwiłła-Mireckiego, Żywiecką, a następnie aktualną trasą do pętli autobusowej „Os. Pod Fortem”. Linia 151 będzie wykonywać kursy z częstotliwością co 15 minut w dni powszednie w godzinach szczytu, a poza nimi co 20 minut. Natomiast w dni wolne co 30 minut.

Zmiany obejmą również linię 307, która będzie kursować z „Michałowic P+R” do alei Mickiewicza, następnie aleją Krasińskiego i ulicą Zwierzyniecką do nowej tymczasowej pętli na Powiślu o nazwie „Nowy Świat”. Jak czytamy w komunikacie magistratu, nazwa ta jest zgodna z Systemem Informacji Miejskiej Krakowa, a także nawiązuje do historycznych nazw, podobnie jak „Dąbie” czy „Azory”. Linia 307 nie będzie od soboty odsługiwać przystanku „Cracovia Stadion 02” oraz przystanku „Jubilat 04” na nowej trasie.

Niewielka modyfikacja czeka też linię 121. Kursy w kierunku „Klinów Porannych” pozostaną bez zmian, ale w stronę Borku Fałęckiego, autobusy pojadą przez ulicę Zawiłą i ulicę Zakopiańską.

Większe zmiany zostaną wprowadzone na linii 127. Autobus będzie poruszał się nową stałą trasą z „Podgórza SKA” w kierunku zalewu Bagry po swojej stałej trasie do skrzyżowania z ulicą Saską, a następnie ulicą Myśliwską i nowym układem drogowym do ronda łączącego ulicę Myśliwską z ulicą Przewóz i ulicą Rzebika. Wyłączone zostaną przystanki: „Saska 07” (nowy), „Myśliwska Szkoła 01” (nowy) oraz „Os. Przewóz 01”. Natomiast w stronę „Podgórza SKA” linia 127 nie będzie obsługiwać przystanku „Szczecińska 02”. Autobus zatrzyma się jednak na przystankach: „Os. Przewóz 02” oraz „Myśliwska Szkoła 02” (dotychczas funkcjonujący dla TeleBusa).

Pozostałe zmiany w kursowaniu autobusów miejskich w Krakowie

Jak przekazał Urząd Miasta Krakowa, obsługa linii 100, 101, 131, 141, 143, 181 zostanie przekazana Operatorowi Mobilis. Wszystkie linie, poza 143, będą obsługiwane przez pojazdy midi+, co oznacza, że od soboty na tych liniach będą kursować dłuższe niż do tej pory autobusy. Natomiast linię 143 będzie obsługiwał tabor standardowy. Ponadto linia 126 będzie miała dodatkowy przystanek na wysokości pętli tramwajowej, a linia 300 będzie dodatkowo obsługiwać przystanki „Panieńskich Skał 01/02”. Rozkłady jazdy (częstotliwość, godziny odjazdów) pozostaną bez zmian. Obsługa linii 102 zostanie przekazana miejskiemu MPK.

Najlepsze zapiekanki w Krakowie są na Siennej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.