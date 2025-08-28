Ogrom tej tragedii przeraża nie tylko mieszkańców. Tadeusz Duda dokonał strasznej zbrodni w Starej Wsi (województwo małopolskie). Mężczyzna zastrzelił swoją córkę i zięcia. Po kilku dniach obławy ciało Dudy znaleziono przy drodze łączącej Limanową z Kamienicą.

Choć od tragedii minęły już dwa miesiące, czas nie zaleczył wszystkich ran. Nasza reporterka była na miejscu znalezienia Tadeusza Dudy. Jeden szczegół natychmiast przykuwa uwagę!

Zbrodnia w Starej Wsi. Tadeusz Duda rozpętał piekło

Życie w Starej Wsi po tragicznych wydarzeniach sprzed dwóch miesięcy wróciło już do normy. Na boisku piłkarskim, które stało się lądowiskiem dla policyjnego black hawka, ponownie młodzi piłkarze kopią piłkę, a szkoła, w której funkcjonariusze policji mieli centrum dowodzenia, szykuje się na rozpoczęcie roku szkolnego. Po ujawnieniu ciała poszukiwanego Tadeusza Dudy policjanci odnaleźli trzy sztuki broni, jedną od razu, ponieważ znajdowała się przy ciele denata, z niej się zastrzelił, drugą w domu, a na końcu ostatnią z której zastrzelił swoją córkę i jej męża.

Ktoś wciąż odwiedza miejsce znalezienia ciała Tadeusza Dudy

To była najbardziej wstrząsająca zbrodnia rodzinna ostatnich lat i najbardziej spektakularna akcja poszukiwawcza, w której brali udział kontrterroryści prawie 1000 funkcjonariuszy policji z całej Polski oraz specjalistyczny sprzęt. Tadeusz Duda został pochowany w Kamienicy, miał katolicki pogrzeb a wejścia do kościoła podczas uroczystości strzegło 15 ochroniarzy z prywatnej firmy ochroniarskiej.

57-latek został pochowany w grobie swojego ojca. Rodzica zadbała, by miał okazały pomnik. Na miejscu, gdzie znaleziono ciało ktoś pali znicze, są także złożone kwiaty. Rodzinie i bliskim ofiar składamy wyrazy współczucia.

