- Można powiedzieć, że w tym roku "Warszawa" przeszła bez echa. Pierwszy turnus zawsze jest tym najsłabszym, choć biorąc pod uwagę, to, że przyjeżdżają goście teoretycznie z najbardziej zasobnym portfelem, to jak na Warszawę, to był bardzo słaby sezon. Jeśli mielibyśmy porównywać miejscowości podhalańskie, to oczywiście największe obłożenia ma Białka i Bukowina, ale tam też widać spadki. Zakopane zdecydowanie słabiej - mówi w rozmowie z nami Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom z pozyskiwaniu klientów.