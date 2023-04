Wadowice idą do sądu w obronie Jana Pawła II. Miasto ma pozwać TVN

Wadowice będą w sądzie bronić dobrego imienia Jana Pawła II. Chcą pozwać dziennikarzy TVN

Rada Miejska w Wadowicach przyjęła uchwałę wzywającą burmistrza miasta do pozwania dziennikarzy TVN24. Chodzi o autorów reportażu pt. "Franciszkańska 3", w którym postawiono tezę, że papież jeszcze jako biskup krakowski tuszował przypadki pedofilii w Kościele. W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że "Gmina Wadowice jako miasto narodzin, posiada prawo oraz moralny obowiązek do zachowania pamięci o zmarłym świętym Janie Pawle II Wielkim, co według wnioskodawców stanowi imperatyw do działania określonego przez niniejszą uchwałę". Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 4 było przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu, a Robert Malik nie wziął udziału w głosowaniu. Jednym z oponentów uchwały był Mateusz Klinowski, pełniący w latach 2014-18 funkcję burmistrza Wadowic.

- Wadowicki PiS pozywa TVN!!! W ten sposób głupota miejscowych polityków PiS sięga zenitu. Za ich sprawą Gmina Wadowice dołącza właśnie do znamienitego grona miejsc ścigających dziennikarzy wykonujących swój zawód - podobnie jak Białoruś, Rosja i Chiny! Zgroza! A tego, że o pamięć o JP2, rzekomo zagrożoną przez autorów reportażu TVN, walczyć będą partyjny karierowicz po szkole rolniczej czy radni mający problem z czytaniem i liczeniem do dziecięciu, nawet Bareja by nie wymyśli - napisał były burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski.

