Pogoda dla Krakowa: 6-8 listopada

Mieszkańcy Krakowa w najbliższy weekend doświadczą dwóch różnych odsłon jesiennej aury. Prognoza na okres od 6 do 8 listopada pokazuje wyraźny podział – początek będzie chłodny i pochmurny, ale później pogoda znacznie się poprawi. Trendem na cały weekend będą jednak coraz zimniejsze noce, które przyniosą przymrozki. W ciągu dnia natomiast, wraz z pojawieniem się słońca, odczujemy stopniowy wzrost temperatury.

Piątek pod znakiem chmur i mżawki

Weekend w Krakowie rozpocznie się pod grubą warstwą chmur. W piątek przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie, z którego mogą pojawić się niewielkie, przelotne opady deszczu. Nie będą to intensywne ulewy, a raczej delikatna mżawka. Temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgnie około 5 stopni Celsjusza, a nocą spadnie do okolic zera. Odczucie chłodu może potęgować lekki wiatr, wiejący z prędkością około 2 m/s.

Sobota przyniesie przełom w pogodzie

Prawdziwa zmiana aury nadejdzie w sobotę. Tego dnia chmury całkowicie ustąpią, a nad Krakowem pojawi się bezchmurne niebo. Duża ilość słońca nie przełoży się jednak od razu na wyższe temperatury w ciągu dnia – termometry ponownie wskażą maksymalnie około 5 stopni. Kluczowa zmiana nastąpi w nocy, która z soboty na niedzielę będzie już mroźna. Temperatura spadnie do około -2 stopni Celsjusza. Wiatr wyraźnie osłabnie w porównaniu do piątku.

Słoneczna i coraz cieplejsza niedziela

Niedziela zapowiada się na najprzyjemniejszy dzień weekendu, przynajmniej jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną w jego drugiej połowie. Słoneczna aura utrzyma się, co pozwoli termometrom pokazać najwyższą wartość w ten weekend – będzie to prawie 7 stopni Celsjusza. To jednak nie oznacza końca chłodów. Poranek będzie bardzo zimny, a noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie największy mróz. Słupki rtęci mogą spaść lokalnie nawet do -3 stopni. Wiatr będzie już praktycznie nieodczuwalny, co sprawi, że słońce będzie bardziej odczuwalne.

Weekend w Krakowie? Spacer tak, ale w ciepłej kurtce

Taka prognoza pogody wyraźnie dzieli weekend na dwie części. Pochmurny i nieco wilgotny piątek może nie zachęcać do długich aktywności na zewnątrz, ale już sobota i niedziela stworzą idealne warunki do jesiennych spacerów po mieście. Słoneczna aura z pewnością zachęci do wyjścia z domu, by skorzystać z ostatnich takich chwil jesieni. Warto jednak pamiętać o dużych dobowych wahaniach temperatury. Ciepła kurtka, czapka i szalik będą niezbędne, szczególnie o poranku i po zachodzie słońca, kiedy szybko zrobi się mroźno.

Dane pogodowe: OpenWeather