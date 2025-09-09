Wielkie zmiany na liście lektur. Uczniowie przecierają oczy ze zdumienia. Komunikat MEN

Rewolucja w lekturach od 2026 roku. Co się zmieni?

Jak informuje portalsamorzadowy.pl, w interpelacji poselskiej Olga Ewa Semeniuk-Patkowska alarmowała, że podstawa programowa zostanie zredukowana o ok. 20 proc., a w klasach VII–VIII miałoby zostać jedynie kilka tytułów obowiązkowych.

Resort odpowiada, że nad nową podstawą pracuje ok. 200 ekspertek i ekspertów – nauczycieli, edukatorów i przedstawicieli środowisk akademickich. Zespół polonistyczny – biorąc pod uwagę słabe wskaźniki czytelnictwa i trudności uczniów z planowaniem lektury dłuższych tekstów – proponuje odmienne podejście do lektur: więcej swobody wyboru i systemowe budowanie praktyk lekturowych (planowanie, rozmowa o książce, dzielenie się wrażeniami).

Od 1 września 2026 roku uczniowie klas IV–VIII musieliby przeczytać 20 książek (część z listy, część do wyboru lub spoza listy). Obecnie wymóg to 19 tytułów. - Stwierdzenie zawarte w interpelacji o "daleko idącej redukcji listy lektur" mija się z rzeczywistością i nie ma dla nich żadnych rzeczowych i merytorycznych podstaw. Bezpodstawne są także twierdzenia o "drastycznym okrojeniu kanonu lektur" - twierdzi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, cytowana przez portal samorzadowy.pl.

Co obowiązkowo do czytania w klasach IV–VIII?

Od 2026 roku uczniowie w klasach IV–VI będą obowiązkowo poznawać m.in.: wybrane fragmenty Biblii, w tym opis stworzenia świata oraz przypowieści o miłosiernym Samarytaninie i o synu marnotrawnym, wybrane mity greckie (o stworzeniu świata, o Syzyfie, o Dedalu i Ikarze, o Demeter i Korze), baśnie i legendy istotne dla kultury światowej, europejskiej, narodowej i regionalnej.

Z kolei starci uczniowie podstawówek (klasy VII - VIII) m.in.: Treny VII, VIII oraz wybrane fraszki Jana Kochanowskiego, wybrane bajki Ignacego Krasickiego, „Dziady” cz. II, „Redutę Ordona”, „Śmierć pułkownika”, fragmenty „Pana Tadeusza” (w tym Inwokację) oraz wybraną balladę Adama Mickiewicza, wybraną nowelę Bolesława Prusa lub Henryka Sienkiewicza.

