Wstrząsające zarzuty wobec strażaka uwielbianego przez dzieci. "To niemożliwe"

Zawsze uśmiechnięty i pogodny. Prężnie działał w Młodzieżowej Drużynie Strażackiej. Miał świetny kontakt z młodzieżą. Był opiekunem członków amatorskiej drużyny strażackiej, która w swoich szeregach skupiała miejscową młodzież. Bardzo lubił dzieci. One także go uwielbiały.

Mieszkańcy Jawiszowic do dziś nie mogą uwierzyć w zarzuty, jakie Adrianowi C. przedstawili śledczy. – To niemożliwe, on był taki zaangażowany w prowadzenie tej młodzieżowej drużyny, w remizie organizowali różne imprezy dla młodzieży, nocowania, wyjazdy, jeździli na zawody – mówi nam mieszkaniec Jawiszowic. Podobnie jak większość zna sprawę i jest wstrząśnięty zarzutami, kierowanymi pod adresem Adriana C.

7 grudnia 2023 roku policjanci z Oświęcimia zatrzymali 26–letniego druha. Mężczyzna usłyszał zarzuty z paragrafu 200: "kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 lat".

Adrian C. został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Areszt jednak został mu przedłużony, a 21 maja śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia. Wiadomo jest, że w sprawie jest dwóch pokrzywdzonych. Proces będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami, ze względu na charakter sprawy jawność zostanie wyłączona z urzędu.

Mama aresztowanego druha, poproszona o komentarz w sprawie, odmówiła rozmowy z dziennikarzami "Super Expressu" i po szczegóły odesłała do prokuratury.

