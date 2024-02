Wybory na prezydenta Krakowa zapowiadają się ciekawie. Znamy wyniki nowego sondażu

Matura matematyka 2024: Znakomite wieści dla uczniów. Na to wielu czekało

Pierwsza tura wyborów samorządowych 2024 odbędzie się już w niedzielę, 7 kwietnia. W Krakowie po 22 latach dojdzie do zmiany władzy na fotelu prezydenckim, bowiem Jacek Majchrowski nie zamierza ubiegać się ponownie o to stanowisko. Aktualnie ośmiu kandydatów zadeklarowało start w wyborach. O fotel prezydencki powalczą Łukasz Gibała, poseł KO Aleksander Miszalski, wiceprezydent Andrzej Kulig, poseł PSL-Polski 2050 Rafał Komarewicz, poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, rektor UEK prof. Stanisław Mazur, aktywista Mateusz Jaśko i muzyk Marcin Bzyk-Bąk.

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez SW Research wynika, że w dalszym ciągu największym poparciem ze strony wyborców cieszy się Łukasz Gibała, na którego oddałoby głos 27,8 proc. ankietowanych. Druga pozycja przypadła Łukaszowi Kmicie z wynikiem 15,8 proc., jednak co ciekawe ten kandydat zapowiedział już, że w wyborach nie wystartuje. Na trzeciej pozycji uplasował się prof. Stanisławowi Mazurowi z wynikiem 14,8 proc. To pokazuje, że walka o drugie miejsce i wejście do drugiej tury wyborów będzie niezwykle ciekawa.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie ugrupowania prof. Mazura Ulepszamy Kraków na grupie 1013 osób powyżej 20 rż.

