Za chwilę ważny moment dla maturzystów. W tym tygodniu zacznie się odliczanie do matury

Kiedy koniec roku szkolnego dla maturzystów 2026?

Dla uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników rok szkolny zakończy się znacznie wcześniej niż dla ich młodszych kolegów. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla maturzystów zakończą się w piątek, 24 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, tradycyjnie jest to ostatni piątek kwietnia. To właśnie tego dnia otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły średniej, co symbolicznie zamknie kilkuletni etap edukacji.

Jak wygląda proces wystawiania ocen krok po kroku?

Zanim jednak pożegnasz się ze szkołą, nauczyciele muszą zakończyć proces oceniania. To gorący okres, który rządzi się swoimi prawami.

Choć każda szkoła ma własny, wewnętrzny harmonogram, to zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia poznajesz propozycje ocen końcowych. To ostatni moment, aby dowiedzieć się, co jeszcze możesz poprawić i zawalczyć o lepszy wynik na świadectwie. Ostateczna klasyfikacja. W połowie kwietnia odbywają się rady pedagogiczne klasyfikacyjne. To właśnie wtedy nauczyciele ostatecznie zatwierdzają oceny roczne dla maturzystów. Te w wielu szkołach odbędą się w czwartek, 16 kwietnia. To ostatnia szansa na ewentualne zmiany ocen, bo po tym terminie jest to już praktycznie niemożliwe.

Co się dzieje między końcem szkoły a maturą?

Okres między 24 kwietnia a rozpoczęciem egzaminów to tzw. czas na naukę. Masz wtedy około dziesięciu dni na ostatnie, intensywne powtórki i uporządkowanie wiedzy. To idealny moment na rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat i szlifowanie najtrudniejszych zagadnień.

Harmonogram egzaminów i oczekiwanie na wyniki

Maraton maturalny rozpocznie się tuż po majówce. Najważniejsze terminy części pisemnej w sesji głównej to:

4 maja 2026 (poniedziałek) – egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym,

– egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, 5 maja 2026 (wtorek) – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym,

– egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, 6 maja 2026 (środa) – egzamin z języka angielskiego (i innych języków obcych) na poziomie podstawowym.

Część pisemna potrwa do 21 maja, a egzaminy ustne będą odbywać się od 7 do 30 maja 2026 roku. Na wyniki trzeba będzie poczekać do 8 lipca 2026 roku.

Przed tobą najdłuższe wakacje w życiu

Po zdanych egzaminach czeka cię nagroda – ponad czteromiesięczne wakacje, najdłuższe w twoim życiu. To czas, który wykorzystasz nie tylko na odpoczynek, ale także na proces rekrutacji na wymarzone studia. Dopiero po otrzymaniu wyników i złożeniu dokumentów na uczelnię będziesz mógł w pełni cieszyć się wolnością, która potrwa aż do rozpoczęcia roku akademickiego w październiku.

