Zabójstwo lekarza w Krakowie. 35-latek doprowadzony do prokuratury

Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa ortopedy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dr. Tomasza Soleckiego. Rano w środę (30 kwietnia) rozpoczęły się czynności z udziałem zatrzymanego 35-latka, który zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty.

Nie ma na razie informacji, czy mężczyzna przyznał się do winy i czy złożył wyjaśnienia. Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. 35-latkiem miała kierować zemsta za nieprawidłowy - jego zdaniem - sposób leczenia.

- Jak wynika z dotychczas poczynionych ustaleń, gdy pokrzywdzony lekarz przyjmował pacjentkę, nagle do jego gabinetu wtargnął młody mężczyzna, który wyrażał niezadowolenie z przeprowadzonego u niego zabiegu, wymachiwał dokumentacją lekarską, a następnie kilkakrotnie zadał lekarzowi ciosy nożem m.in. w rejon klatki piersiowej - informowała Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Zgodnie z apelem Naczelnej Rady Lekarskiej, dzisiaj szpitale w całej Polsce mają uczcić minutą ciszy pamięć zamordowanego dr. Tomasza Soleckiego. Na znak żałoby medycy przyszli do pracy z przypiętymi czarnymi wstążkami. Jest to forma uczczenia pamięci, wyrażenie solidarności z rodziną, bliskimi i współpracownikami zmarłego lekarza oraz sprzeciwu wobec agresji w stosunku do osób niosących pomoc pacjentom.

W środę, 30 kwietnia o godz. 11.00 w kaplicy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie sprawowana będzie msza św. za duszę zamordowanego dr Tomasza Soleckiego.

