Zabójstwo lekarza w Krakowie. Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb Tomasza Soleckiego

Matura 2025: Jak napisać rozprawkę? Te zasady to podstawy. Przykłady rozprawek na maturę, które rozwieją twoje wątpliwości

Matura 2025 język polski. Ile punktów za rozprawkę? Kryteria oceniania rozprawki, ile punktów i za co?

To miała być rekompensata za błąd

Atak nożownika w szpitalu

Do tragedii doszło we wtorek (29 kwietnia) przed południem w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Nożownik Jarosław W. wtargnął na gabinetu lekarskiego i zaatakował ortopedę. Zadał lekarzowi ok. 20 ciosów nożem. Niestety, pomimo natychmiastowej pomocy, życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Data pogrzebu lekarza z Krakowa

Tomasz Solecki miał 47 lat. Msza żałobna odbędzie się 7 maja o godz. 13:40 w kaplicy na cmentarzu Batowickim przy ul. Powstańców w Krakowie.

Areszt dla nożownika

Nożownik po chwili został zatrzymany przez ochronę szpitala i świadków. W środę (30 kwietnia) prokuratura przedstawiła zarzuty zabójstwa lekarza i usiłowania naruszenia czynności narządów ciała pielęgniarki 35-letniemu funkcjonariuszowi Służby Więziennej, który dzień wcześniej wtargnął do gabinetu ortopedy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i zadał mu ciosy nożem. Mimo natychmiastowej pomocy lekarz zmarł. 35-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wobec podejrzanego na wniosek prokuratury Sądu Rejonowy dla Krakowa-Podgórza zastosował areszt tymczasowy.