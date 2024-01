Atak zboczeńca w Krakowie. Obnażył się przed nieletnią uczennicą

Rano w poniedziałek, 22 stycznia przy ul. Kazimierza Odnowiciela w Krakowie doszło do bardzo niepokojącego incydentu. Dziewczynka została zaatakowana przez ekshibicjonistę. Zboczeniec się przed nią obnażył. Niestety nie udało się do zatrzymać. W pobliżu znajduje się szkoła podstawowa nr 60. Zachodzą podejrzenia, że mężczyzna już wcześniej mógł się dopuszczać podobnych, nagannych zachowań.

- Uwaga. Informacja potwierdzona. Dziś rano, w rejonie Szkoły Podstawowej nr 60, ulica Kazimierza Odnowiciela, zaatakował zboczeniec. Obnażył się przed nieletnią uczennicą. Sprawa została zgłoszona na Policję. To zapewne ta sama osoba, która atakuje dzieci przy innych szkołach.Osoby posiadające kamery w swoich domach jednorodzinnych w tym rejonie proszone są o sprawdzenie nagrań. Niestety, na terenie naszej dzielnicy są tylko cztery kamery miejskie, wszystkie w Parku Reduta. Antoni Fryczek Panie Sekretarzu, pytał Pan ostatnio do czego są potrzebne kamery po fakcie. Tutaj ma Pan odpowiedź. Czy naprawdę musi dojść do tragedii, aby w końcu zgodził się Pan na budowę systemu kamer bezprzewodowych? Ile jeszcze musi być takich sytuacji? Wysyłam wczoraj do Pana wniosek o organizację spotkania w tej sprawie. Proszę w końcu zmienić zdanie, zanim jakieś dziecko stanie się ofiarą zboczeńca!!!!!!!!!!! - napisał na FB radny Łukasz Wantuch zwracając się do sekretarza miasta Krakowa Antoniego Fryczka.

