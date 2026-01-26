Dwuletnia dziewczynka postrzelona w stopę. Szczegóły zdarzenia

Do zdarzenia doszło w niedzielę (25 stycznia) około godziny 18 w domu na terenie gminy Pasym, w powiecie szczycieńskim. Podczas wypadku w budynku przebywali matka i dziadek poszkodowanej. Dziewczynka została natychmiast zabrana do szpitala. Na miejscu pojawiła się policja i prokurator.

− Dziecko z poważną raną stopy trafiło do szpitala w Olsztynie. Konieczna była natychmiastowa operacja. Zabieg trwał półtorej godziny i polegał na rekonstrukcji uszkodzonych tkanek stopy − wyjaśnił chirurg dziecięcy Michał Szostawicki.

Śledztwo prokuratury i działania Polskiego Związku Łowieckiego

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Szczytnie, Krzysztof Batycki, w rozmowie z „Super Expressem” poinformował, że wstępna kwalifikacja zdarzenia to narażenie na utratę życia bądź zdrowia. Zabezpieczono dwie sztuki broni, a 51-letni dziadek dziewczynki, który posiadał pozwolenie na broń, został przesłuchany wraz ze świadkami.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Daniel Brodowski, w rozmowie z Eską podkreślił, że postępowanie będzie prowadzone w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Właścicielem broni był dziadek dziecka.

Polski Związek Łowiecki wydał oświadczenie, w którym wyraził ubolewanie z powodu dramatycznego zdarzenia i zapewnił o pełnej gotowości do współpracy z organami ścigania w celu wyjaśnienia okoliczności oraz przyczyn tego wypadku.

− Wyrażamy ubolewanie z powodu tego dramatycznego zdarzenia i podkreślamy naszą pełną gotowość do współpracy z organami ścigania w celu wyjaśnienia okoliczności oraz przyczyn tego wypadku − czytamy w oświadczeniu PZŁ.

Związek zadeklarował również, że złoży zawiadomienie do właściwego okręgowego rzecznika dyscyplinarnego w celu wyjaśnienia tego nieszczęśliwego zdarzenia i podjęcia stosownych działań dyscyplinarnych.

