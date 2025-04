Adwokat od "trumny na kółkach" skazany. Prokuratura nie odpuszcza

"Żur do lasu, mięso do wsi"

Paweł K. skazany. Będzie apelacja?

W rozmowie z PAP prok. Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie poinformował, że prokuratura rozważa apelację co do wysokości kary orzeczonej przez sąd dla adwokata Pawła K. – Zobaczymy, co napisze w uzasadnieniu wyroku sąd – dodał prokurator Brodowski.

11 kwietnia olsztyński sąd skazał Pawła K. na dwa lata bezwzględnego więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Wymierzył mu też pięć lat zakazu prowadzenia pojazdów. Prokuratura wnosiła o pięć lat więzienia i dziesięć lat zakazu prowadzenia pojazdów. - W ocenie sądu dowody przeprowadzone na rozprawie w sposób nie budzący wątpliwości wykazały zarówno sprawstwo jak i winę oskarżonego - mówiła po ogłoszeniu wyroku sędzia Anna Pałasz.

Tragiczny wypadek i oburzający film

Do tragedii doszło we wrześniu 2021 r. pod Barczewem. Niedługo po wypadku adwokat nagrał film, który opublikował w internecie. Na nagraniu stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z "trumną na kółkach" i m.in. dlatego te kobiety zginęły. Wypowiedź zbulwersowała opinię publiczną. - Do tej nieszczęsnej wypowiedzi pana w internecie... To, że ona była nieprzemyślana, to że ona nie szanowała uczuć pokrzywdzonych - to oczywiste. Natomiast w ocenie sądu nie jest to okoliczność, która powinna wpłynąć na zaostrzenie kary względem oskarżonego - mówiła sędzia Anna Pałasz 11 kwietnia.

Audi, którym podróżowały dwie kobiety, miało aktualne badania diagnostyczne wykonane miesiąc przed wypadkiem. - Chcemy powiedzieć, że ten człowiek zabrał nam wszystko. Zabrał nam mamę, teściową i czujemy tylko żal i tęsknotę. Żadna kara nie będzie adekwatna do tego, co nas spotkało - mówili po ogłoszeniu wyroku bliscy ofiar.

