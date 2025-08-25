Ale ryba! Tego połowu Panu Jankowi pozazdrości każdy wędkarz! Sum wyższy niż niejeden mężczyzna.

Wędkarz z Olsztyna, pan Janek, dokonał niezwykłego połowu, łowiąc suma o imponujących rozmiarach.

Złowiona ryba ważyła 45 kg i mierzyła 180 cm, co czyni ją prawdziwym gigantem wśród słodkowodnych stworzeń.

Odkryj, jak panu Jankowi udało się okiełznać tego kolosa i dowiedz się więcej o niezwykłych cechach suma europejskiego.

Jezioro Długie to jedno z kilkunastu jezior w Olsztynie, położone w zachodniej części miasta, w dorzeczu Łyny-Pregoły. Ma sztuczne połączenie z Czarnym Jeziorem i Ukielem. Brzegi jeziora są połączone mostem. To jedno z najbardziej lubianych miejsc przez spacerowiczów w Olsztynie. Maksymalna głębokość jeziora długiego ma ponad 17, a głębokość średnia to niespełna 5,5 m.

To właśnie w tym jeziorze pływał sum europejski, który swoimi rozmiarami przypomina człowieka. Ryba mierzyła 180 cm. Niejeden mężczyzna chciałby mieć tyle wzrostu. Waga? 45 kg, jak u niejednej dorosłej kobiety. W piątek (22 sierpnia) karpia giganta udało się okiełznać i złowić panu Jankowi, a sukcesem wędkarza pochwalił się w mediach społecznościowych Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie.

Choć rozmiary ryby złowionej przez pana Jana są imponujące, sum europejski potrafi osiągać nawet 2,8 m długości i ważyć ponad 130 kg. Sum europejski to druga ryba Europy co do wielkości, po biełudze i największa ryba słodkowodna.

Sum europejski, zwany też pospolitym to ryba, która zasiedla wody zlewiska Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego na wschodzie aż po Hiszpanię na zachodzie. Na północ sięga do Zatoki Botnickiej (południowa i środkowa Szwecja i południowa część Finlandii). Introdukowany we Francji i we Włoszech oraz na Półwyspie Iberyjskim.

Sum europejski spotykany jest w dużych rzekach i zbiornikach zaporowych, w jeziorach jest rzadszym mieszkańcem. Najczęściej aktywny po zachodzie słońca, w dzień przebywa na dolnych partiach, przy dnie, w miejscach o spokojnym przepływie. Prowadzi osiadły tryb życia i z natury jest samotnikiem. Zimą, od grudnia do lutego, nie żeruje.

Ciało suma europejskiego pozbawione jest łusek, ma dużą głowę i silne uzębienie. Nad górną szczęką znajdują się dwa długie, a pod dolną cztery krótkie wąsy. Młodociane osobniki zjadają początkowo skorupiaki, robaki itp. Starsze są drapieżnikami. Poluje na ryby różnych gatunków. Czasem zjada żaby, ropuchy, salamandry i wszelkiego innego rodzaju płazy,a nawet pożywia się gadami, ssakami, ptakami. Gdy nie ma możliwości normalnego odżywiania, pożywia się padliną. Choć najbardziej lubi jeść pływające ptaki, to większość zdobyczy stanowią niewielkie rybki o długości kilkunastu centymetrów.

