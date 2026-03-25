Alerty IMGW dla siedmiu województw. W tych regionach może być groźnie

Żółte alerty IMGW ostrzegają przed wichurami. Chodzi o siedem województw

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali najnowsze komunikaty na temat pogody, która dziś może dać nam się we znaki. W środę mieszkańcy kilku regionów muszą przygotować się na gwałtowne podmuchy wiatru. Żółte alerty pierwszego stopnia obejmują całe Pomorze i Pomorze Zachodnie, a także fragmenty Dolnego Śląska, Wielkopolski, ziemi lubuskiej, Kujaw i Warmii. Prognozy wskazują, że średnia prędkość południowo-zachodniego wiatru wyniesie od 20 do 35 kilometrów na godzinę, ale w porywach będzie to nawet do 75 kilometrów na godzinę. W większości wskazanych miejsc ostrzeżenia obowiązują między godziną 10 a 17, natomiast na Dolnym Śląsku komunikaty stracą ważność już około godziny 13.

Zagrożenie i utrudnienia na drogach. IMGW przypomina

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreślają, że najniższy stopień ostrzeżenia wciąż oznacza potencjalnie groźne zjawiska pogodowe. Silne podmuchy mogą łamać konary, dewastować lasy i uszkadzać mienie, a nawet bezpośrednio zagrażać ludziom. Zła aura skomplikuje sytuację komunikacyjną. Gwałtowne podmuchy wiatru na otwartych przestrzeniach utrudniają kontrolę nad prowadzonym samochodem. Synoptycy apelują o uprzątnięcie przedmiotów z przydomowych tarasów i balkonów. Absolutnie odradza się zostawianie aut pod drzewami. Zmotoryzowani muszą uważać na mostach i w trakcie manewru wyprzedzania.