Awantura z użyciem noży. Kiedy przyjechała policja, matka ledwo stała na nogach

Pisz. Pili ze znajomymi. W pokoju obok spał ich synek

W nocy z 23/24 marca policjanci z Pisza otrzymali zgłoszenie, że w mieszkaniu, na jednym z piskich osiedli, ma miejsce awantura, do której doszło podczas libacji alkoholowej. Na miejscu policjanci zastali mieszkającą tam 25-letnią kobietę i jej 35-letniego partnera. Oboje byli pijani. Kobieta ledwo trzymała się na nogach, miała bełkotliwą mowę i logiczny kontakt z nią był utrudniony. Co gorsza, w pokoju obok spał ich 2-miesięczny synek.

Awantura podczas libacji. W ruch poszły noże

Mundurowi ustalili, że chwilę przed zgłoszeniem od pijanej pary wyszli znajomi. Była to kobieta i mężczyzna, z którymi wspólnie pili alkohol. W pewnym momencie miedzy mężczyznami doszło do kłótni, a potem szarpaniny z użyciem noży. Na szczęście nikt nie został poważnie ranny. Przed przyjazdem patrolu znajomi opuścili to mieszkanie. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości rodziców dziecka. Matka miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie, a ojciec blisko 2 promile. W tej sytuacji chłopczyk przekazany został pod opiekę babci, a rodzice zostali zatrzymani do wyjaśnienia całej sprawy.

- W dalszej kolejności policjanci podjęli działania, aby zatrzymać mężczyznę, który wspólnie z nimi spożywał alkohol i uczestniczył w szarpaninie używając niebezpiecznego narzędzia. Już kilka minut później funkcjonariusze zauważyli go na terenie miasta - mówi Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Był to 42-letni mieszkaniec Pisza, który także był pod pijany. On również trafił do policyjnego aresztu.

Po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności tego zdarzenia rodzice dziecka usłyszeli zarzut narażenia synka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia bądź doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w chwili zaistnienia zdarzenia polegającego na awanturze z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Byli zobowiązani do sprawowania opieki nad 2-miesięcznym dzieckiem. O sprawie poinformowany też został sąd rodzinny i nieletnich. Za popełnione przestępstwo rodzicom dziecka grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

