Brutalny napad na plebanii. Ks. Lech stworzył to miejsce. Teraz walczy o życie

Pobicie proboszcza w Szczytnie. Zatrzymano 27-latka

Proboszcz parafii Św. Brata Alberta w Szczytnie został bardzo dotkliwie pobity w niedzielę (3 listopada) wieczorem, około godz. 19. Napastnika spłoszyła gosposia księdza, która zawiadomiła policję, a do poszkodowanego duchownego wezwała pomoc medyczną. Poszkodowany ksiądz trafił do szpitala. W poniedziałek (4 listopada) rano policjanci zatrzymali na terenie Szczytna 27-letniego mężczyznę. Jest on podejrzewany o udział w tym zdarzeniu, które wstępnie zakwalifikowano jako usiłowanie zabójstwa. Mieszkaniec Szczytna został przewieziony do jednostki, gdzie trwają czynności procesowe z jego udziałem.

Proboszcz ze Szczytna walczy o życie. "Jesteśmy wstrząśnięci"

72-letni ks. Lech Lachowicz, poszkodowany po brutalnym ataku, trafił do szpitala w stanie krytycznym.

Jesteśmy wstrząśnięci i zasmuceni tym, co się stało. Ksiądz proboszcz walczy o życie, jest w stanie krytycznym. Prosimy o modlitwę za niego.

- powiedział ks. Marcin Sawicki, rzecznik Rzecznik Kurii Archidiecezji Warmińskiej.

Ksiądz Lech stworzył parafię w Szczytnie

Parafia pw. św. Brata Alberta w Szczytnie znajduje się przy ul. Wileńskiej. Od 1990 r. proboszczem parafii jest ks. prał. mgr Lech Lachowicz. To właśnie dzięki jego staraniom, parafia powstała. Ks. Lech opiekuje się tym miejscem od ponad 30 lat, jest pierwszym i - jak dotąd - jedynym proboszczem. Aż trudno uwierzyć, że po tylu latach posługi w parafii, spotkało go coś tak potwornego.