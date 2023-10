i Autor: Pixabay 31 października Olsztyn obchodzić będzie 668. urodziny. Na zdj. olsztyński ratusz.

Wiedzieliście o tym?

Do tych miast w Europie co roku jeżdżą miliony! Są mniejsze od Olsztyna! [GALERIA]

Olsztyn oraz inne miejsca Warmii i Mazur co roku odwiedzają tłumy turystów, również z zagranicy. Jesteśmy dumni, gdy Polacy i obcokrajowcy chwalą piękne krajobrazy, jeziora i malownicze tereny w woj. warmińsko-mazurskim. Ale czy wielu z Was wiedziało, że Olsztyn to miasto większe od znanych europejskich stolic, które co roku są oblegane przez turystów?