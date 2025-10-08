Dramat na prostej drodze. 18-latek nie żyje. Samochód rozpadł się na pół

Tragedia na drodze niedaleko Pisza (woj. warmińsko-mazurskie). Nie żyje 18-letni kierowca, po tym jak na prostym odcinku drogi wjechał w przydrożne drzewo. Zginął na miejscu. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Śmierć na drodze pod Piszem. 18-latek roztrzaskał bmw o drzewo

Tragiczny czas na drogach woj. warmińsko-mazurskiego. Wcześniej informowaliśmy o śmiertelnym wypadku z udziałem 35-letniego kierowcy busa, do którego doszło w środę (8 października) nad ranem w gminie Ostróda.

Kilkanaście godzin wcześniej, we wtorek (7 października), około godz. 20 na trasie Pogorzel – Wielka Rakowo Małe (gmina Biała Piska), zginął 18-letni kierowca osobowego bmw. Jak wyjaśnia nadkom. Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu, nastolatek z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn, uderzył w przydrożne drzewo na prostym odcinku drogi. 18-latek z gminy Ełk jechał sam. Zginął na miejscu. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku.

Policja apeluje o ostrożność na drogach. Warto dostosować styl jazdy do warunków, panujących na drodze. Powinniśmy również na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzegał wiele regionów kraju przed mgłą, która znacznie ograniczała widoczność we wtorkowy wieczór (7 października) aż do środowego poranka (8 października).

Źródło: KPP w Piszu

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

