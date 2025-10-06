Gang Ukraińców rozbity! Fikcyjne firmy i setki nielegalnych imigrantów w Polsce

Straż Graniczna z Braniewa rozbiła grupę przestępczą ułatwiającą nielegalne przekraczanie granicy i pobyt w Polsce.

Zatrzymano trzech obywateli Ukrainy, którzy tworzyli fikcyjne firmy, aby sprowadzać cudzoziemców do Polski.

Grupa umożliwiła nielegalny wjazd 134 Białorusinom i zalegalizowała pobyt setkom Ukraińców i Gruzinów.

Jakie dowody znaleziono u zatrzymanych i czy będą kolejne aresztowania w tej sprawie?

W środę (1 października) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie zatrzymali w Gdyni małżeństwo z Ukrainy: 44-letniego mężczyznę i 42-letnią kobietę. Oboje mieli polskie karty pobytu.

Podczas działań zabezpieczono telefony komórkowe, nośniki pamięci oraz karty płatnicze należące do różnych osób. Ponadto na jednym z komputerów zabezpieczono konto kryptowalutowe, gdzie były zgromadzone środki pieniężne o wartości ponad 6 300 dolarów amerykańskich. W trakcie przeszukania znaleziono również gotówkę w kwocie 22 630 zł, 4 278 dolarów oraz 935 euro.

Tego samego dnia, w ramach pomocy prawnej, funkcjonariusze z Bieszczadzkiego OSG zatrzymali w Przemyślu 51-letnią Ukrainkę, zamieszaną w nielegalny biznes.

- 2 października funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie, dwie Ukrainki i ich rodaka doprowadzili do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście – wyjaśnia Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się organizowaniem cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. By ułatwić pobyt obcokrajowcom na terytorium Polski, Ukraińcy rejestrowali w naszym kraju fikcyjne spółki.

