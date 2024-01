Wichury do 160 km/h i paskudne opady to nie wszystko! Fatalna prognoza ujrzała światło dzienne [22.04.2024]

Do wypadku doszło w środę (17 stycznia) po godz. 17. Potężny łoś, w pogoni za jedzeniem, chciał przemknąć drogę w okolicy Gietrzwałdu, jednak źle ocenił swoje możliwości i wskoczył wprost na maskę samochodu osobowego. Wielki zwierz najpierw przetoczył się po masce i dachu samochodu, a następnie padł na klapie bagażnika. Zaalarmowani o wypadku strażacy z OSP Gietrzwałd wydobyli rannego kierowcę i pasażera. Ranni trafili do szpitala, a ich samochód na złom. Na szczęście jedyną ofiarą wypadku był sam "sprawca". A kierowcom niezmiennie przypominamy, że łosie w lasach Warmii i Mazurach to dość częsty widok. Czasami zwierzęta pojawiają się na lokalnych trasach. Często działają instynktownie, nie myślą o przepisach ruchu drogowego, więc tym bardziej warto zachować ostrożność, szczególnie po zmroku.