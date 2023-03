Śmieciarka przycisnęła 15-latka do ogrodzenia. Nastolatek trafił do szpitala

Zespół Enej wystąpi podczas 62. edycji Kortowiady w Olsztynie. Kapela powstała ponad 20 lat temu z rockowo-folkowych fascynacji braci Sołoduchów oraz ich przyjaciela Łukasza Kojrysa (dziś menadżera zespołu). Na kortowskiej scenie Enej wystąpi w tym roku nie po raz pierwszy. Kapela skomponowała w 2007 roku hymn Kortowiady, który corocznie w Kortowie wyśpiewują tysiące osób. Całej Polsce zespół Enej dał się poznać dzięki wygranej w „Must Be The Music”, która stała się przepustką do popularności na wielką skalę. Enej poszerza zatem listę gwiazd Kortowiady 2023. Oprócz nich w dniach 24-27 maja w Olsztynie wystąpią:

Podczas tegorocznej Kortowiady w dniach 25-27 maja odbędzie się 15 koncertów. Oznacza to, że line-up juwenaliów UWM kryje już tylko dwie niewiadome. W sprzedaży jest obecnie II pula biletów, w ramach której dostępne są wyłącznie karnety. Zainteresowani zakupem znajdą je na oficjalnej stronie internetowej organizatora, pod adresem: www.bilety.kortowiada.pl.

