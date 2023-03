"Miliony monet" na Kortowiadzie. Mrozu gwiazdą juwenaliów UWM

Tragiczny pożar we wsi Jęcznik. Zginął mężczyzna

Kortowiada 2023. Mrozu wśród gwiazd juwenaliów UWM w Olsztynie

Mrozu to artysta znany na polskiej scenie od ponad dekady. Szerokiej publiczności dał się poznać przebojem "Miliony monet". Niedawno Mrozu wydał nową płytę "Złote bloki". To artysta, który dobrze wie, jak przyciągnąć do siebie słuchaczy, a jego koncerty są wspaniałym, budzącym podziw, widowiskiem.

Kortowiada 2023 odbędzie się w dniach 24-27 maja. Wiadomo już, że na Plaży Kortowskiej w Olsztynie zagrają:

15 koncertów w ramach Kortowiady 2023 odbędzie się w dniach 25-27 maja. Karnety na wydarzenie dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Kortowiady, pod adresem: www.bilety.kortowiada.pl.

