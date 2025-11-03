Kilka dni nadziei i tragiczny finał. Ciała Jana i Marcina odnaleziono w jeziorze

Bracia z Ełku, Jan i Marcin B., wybrali się na ryby nad jezioro Kruklin, jednak nie wrócili do domu.

Rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania z udziałem służb, w trakcie których znaleziono pusty samochód zaginionych.

Niestety, po kilku dniach poszukiwań, sonar wskazał miejsce w jeziorze, gdzie płetwonurkowie odnaleźli ciała braci.

Jakie były dokładne okoliczności tej tragedii i co doprowadziło do śmierci mężczyzn?

Bracia Jan i Marcin B. ostatni raz widziani byli w czwartek (30 października), kiedy wybrali się na ryby. Rodzinę zaniepokoił fakt, że obaj nie wrócili, więc w piątek (31 października) zgłosili zaginięcie policjantom z Ełku. Mundurowi ustalili, że bracia widziani byli na jeziorze Kruklin w powiecie giżyckim.

Jak informuje policja, natychmiast rozpoczęto szeroko zakrojone działania poszukiwawcze z udziałem policjantów, strażaków, ratowników oraz płetwonurków. W akcji wykorzystano łodzie wyposażone w sonary, drony oraz psa tropiącego. Przeszukiwano zarówno akwen, jak i tereny przyległe do jeziora. Niedługo po rozpoczęciu poszukiwań, na leśnej drodze prowadzącej nad jezioro, znaleziono pusty samochód, którym przyjechali. Niestety, coraz bardziej realny stawał się najtragiczniejszy scenariusz.

W niedzielę (2 listopada) rano wznowiono działania poszukiwawcze. Po południu sonar wskazał miejsce, w którym mogły znajdować się dwa ciała. Płetwonurkowie zeszli pod wodę i potwierdzili najgorsze przypuszczenia. W wodzie były ciała dwóch mężczyzn. Po godz. 15 zostały one wydobyte na brzeg, a następnie potwierdzono ich tożsamość. Byli to poszukiwani bracia z Ełku. Na miejscu pod nadzorem prokuratora czynności prowadzili giżyccy policjanci, którzy ustalą szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Źródło: KPP w Ełku

Sonda Czy wiesz, jak pomóc tonącej osobie? Oczywiście, że tak! Obawiam się, że nie W sumie to nie wiem