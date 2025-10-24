Wybrał się na grzyby i nie mógł uwierzyć własnym oczom! Wezwano wojsko

Niebezpieczne znalezisko grzybiarza. W lesie pod Iławą znaleziono granat moździerzowy

Pomimo upływu niemal 80 lat od zakończenia II wojny światowej, na terenach Warmii i Mazur wciąż odnajdywane są niebezpieczne pozostałości tamtych czasów. Wśród nich – miny, granaty, pociski i amunicja, które nadal stanowią śmiertelne zagrożenie. Najnowszy przypadek odnotowano w powiecie iławskim. We wtorek, 21 października oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Iławie otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, który podczas zbierania grzybów w lesie natknął się na przedmiot przypominający niewybuch. Na miejsce natychmiast wysłano funkcjonariusza z grupy minersko–pirotechnicznej. Po wstępnych oględzinach potwierdzono, że znalezisko to granat moździerzowy kalibru 81 mm pochodzący z okresu II wojny światowej. Miejsce zostało zabezpieczone do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Lidzbarka Warmińskiego, który przejął niewybuch w celu jego bezpiecznego unieszkodliwienia.

Każdy niewybuch to realne zagrożenie. Co robić, jeśli znajdziesz coś takiego w lesie?

Policjanci przypominają, że materiały wybuchowe z czasów wojny, mimo upływu dziesięcioleci, zachowują swoje pierwotne właściwości. Granaty, pociski i miny są odporne na warunki atmosferyczne, dlatego nawet zardzewiały przedmiot może w każdej chwili eksplodować.

– Wojskowy materiał wybuchowy, niezależnie od daty produkcji, wciąż jest aktywny i niezwykle niebezpieczny. Dlatego nigdy nie wolno go dotykać ani próbować przenosić – przypominają funkcjonariusze iławskiej policji.

W razie odkrycia podejrzanego przedmiotu nie można dotykać, podnosić czy przenosić znaleziska.Trzeba oznaczyć miejsce i zabezpieczyć je przed dostępem innych osób, po czym niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112,W zgłoszeniu trzeba dokładnie opisać lokalizację, wygląd i wielkość przedmiotu oraz podać kontakt do zgłaszającego.Policjanci po otrzymaniu informacji potwierdzą, czy mamy do czynienia z niewybuchem, a następnie zawiadomią patrol saperski, który zajmie się jego usunięciem.

Podobne znaleziska nie są rzadkością – niemal co tydzień w różnych częściach kraju służby interweniują w sprawie odnalezienia niewybuchów z II wojny światowej. Najczęściej odkrywane są one podczas prac polowych, budowlanych lub właśnie podczas grzybobrania.

Każde takie znalezisko wymaga natychmiastowej reakcji służb. Mundurowi apelują, by mieszkańcy nie lekceważyli zagrożenia, bo nawet jeden nieostrożny ruch może skończyć się tragedią.