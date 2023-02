Strażacy przerwali cierpienia klaczy

Klacz wpadła do studni. Strażacy uratowali wystraszone zwierzę [Zdjęcia]

sch | PAP 13:13 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Strażacy uratowali klacz, która wpadła do trzymetrowej studni we wsi Sulimy na Mazurach. Dostęp do zwierzęcia był utrudniony ze względu na konary drzew. Podczas akcji użyli sprzętu do ratownictwa wysokościowego oraz ciągnika rolniczego wyposażonego w wysięgnik hydrauliczny.