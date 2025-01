Autor:

Nowe uzdrowisko w Polsce. Kuracjusze będą zachwyceni

Miejscowości uzdrowiskowe w Polsce to miejsca, w których można liczyć na oddech pełną piersią. Dodatkowo w takich lokalizacjach zazwyczaj panuje spokój oraz jest wiele ciekawych atrakcji. Idealnym na to przykładem może być m.in. Ciechocinek, Duszniki-Zdrój czy Kołobrzeg. Co ciekawe, lada moment do grona tych oraz wielu innych uzdrowisk w naszym kraju może dołączyć kolejna miejscowość, a mianowicie Lidzbark Warmiński położony w województwie warmińsko-mazurskim. Miasteczko nazywane jest "Małą Wenecją" ze względu na swoją unikatową architekturę, która zachwyca. Kiedy jednak kuracjusze faktycznie będą mogli udać się tam na turnusy? Jak informuje serwis olsztyn.eska.pl, miasto jest aktualnie na etapie konsultacji wewnątrzresortowych, a sam burmistrz podkreśla, że wszystko jest bardzo blisko celu.

Nie jesteśmy jeszcze uzdrowiskiem. Opinię mamy już głównego konsultanta do spraw uzdrowisk odnośnie możliwości utworzenia i zasadności utworzenia uzdrowiska. Jesteśmy już przy ostatnich dokumentach. Wniosek o status uzdrowiska już złożyliśmy, więc jesteśmy w ostatniej fazie przygotowawczej – mówił w rozmowie z redakcją olsztyn.eska.pl Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

Lidzbark Warmiński - co region oferuje odwiedzającym? Atrakcji nie brakuje

"Mała Wenecja" w województwie warmińsko-mazurskim oferuje odwiedzającym sporo, to pewne. O pierwszej atrakcji wspomnieliśmy już wyżej, bowiem mowa o architekturze, która zachwyca i przypomina tę znaną z Wenecji. Dodatkowo to właśnie tam znajduje się Zamek Biskupów Warmińskich czy neogotycki ratusz z XIX wieku. W miejscowości zobaczymy również wiele świątyń, w tym m.in. Kościół Podwyższenia Krzyża, Kolegiatę św. Piotra i Pawła, Kaplicę św. Katarzyny czy dawny kościół ewangelicki. Nie zapominajmy jednak także o Termach Warmińskich, które są przecież pierwszym ośrodkiem termalnym w północnej Polsce i w przyszłości z pewnością to właśnie one będą licznie odwiedzane przez kuracjuszy.

