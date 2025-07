Koszmarny wypadek pod Nidzicą. Nie żyją trzy osoby, w tym dziecko

Wstrząsający wypadek na S7. Dorośli i dziecko zginęli na miejscu!

O tragicznym wypadku na S7 poinformował portal RMF24. Jak przekazała w rozmowie z Wirtualną Polską mł. asp. Alicja Pepłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, do zdarzenia doszło w niedzielę (27 lipca) około godz. 4, na jezdni w kierunku Warszawy, niedaleko węzła Nidzica.

- Kierujący osobówką najechał na tył naczepy, która była zaparkowana na pasie awaryjnym. Samochodem osobowym podróżowały cztery osoby. Dwie dorosłe i dziecko zginęły na miejscu, dziecko zostało przewiezione do szpitala - powiedziała Pepłowska w rozmowie z WP.

Przyczyny wypadku nie są obecnie znane, ustala je pracująca na miejscu policja. Kierowcy jadący tą trasą w kierunku Warszawy muszą liczyć się z utrudnieniami. Jezdnia jest zablokowana. Według drogowców utrudnienia na trasie S7 w miejscu wypadku mogą potrwać do godz. 8.

Źródło: RMF FM / WP

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

