Radni sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego zgodzili się na dokapitalizowanie spółki lotniczej Olsztyn - Mazury w Szymanach kwotą 16,3 mln zł. Tej decyzji sprzeciwiali się radni PiS. - Każdy mieszkaniec regionu dopłaca do każdego biletu lotniczego w tym porcie lotniczym ponad 200 zł - mówią o istniejącym od dziewięciu lat lotnisku radni PiS. Port w Szymanach k. Szczytna od początku działalności nie jest w stanie sam finansować swojej działalności.

  • Radni sejmiku warmińsko-mazurskiego przegłosowali dokapitalizowanie lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach kwotą 16,3 mln zł.
  • Środki pochodzą z przesunięć budżetowych, a łączna kwota wsparcia dla lotniska w tym roku przekroczy 32 mln zł.
  • Radni PiS sprzeciwiają się decyzji, argumentując, że pieniądze powinny trafić do poszkodowanych przez powódź i zwracając uwagę na nierentowność portu.
  • Czy ogromne dotacje to jedyny sposób na utrzymanie lotniska w Szymanach i jaka jest jego prawdziwa kondycja finansowa?

Pieniądze na dokapitalizowanie lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach przekazano w ramach autopoprawki do budżetu województwa warmińsko-mazurskiego. W uchwale zapisano, że będzie to „uzupełnienie funduszy statutowych".

Marszałek województwa Marcin Kuchciński zapewniał radnych, że pieniądze na dokapitalizowanie lotniska zostały przesunięte z niezrealizowanych projektów przez inne jednostki - chodzi m.in. o pieniądze, których nie wykorzystano w parkach krajobrazowych, czy do budowy centrum edukacyjnego we Fromborku.

Wcześniej w budżecie regionu dla lotniska w Szymanach zarezerwowano 16 milionów złotych W sumie w bieżącym roku port Olsztyn Mazury otrzyma z budżetu regionalnego ponad 32 miliony złotych. Skarbnik województwa poinformowała, że przed rokiem wysokość dofinansowania z budżetu regionu dla tego lotniska wynosiła 31 milionów złotych.

Przeciwni dokapitalizowaniu lotniska byli radni PiS. W ich opinii pieniądze zaoszczędzone na innych projektach powinno się przeznaczyć dla miast i wsi, które ucierpiały w wyniku lipcowej nagłej powodzi.

Radny Patryk Kozłowski podkreślał, że każdy mieszkaniec regionu dopłaca do każdego biletu lotniczego w tym porcie lotniczym ponad 200 zł. Radna Bogusława Orzechowska wskazywała, że do Szyman trudno jest dojechać, a na samym lotnisku brakuje infrastruktury. Radni PiS podkreślali, że w założeniach lotnisko to miało generować większy ruch pasażerski, a jest utrzymywane przy życiu siłą dotacji urzędu marszałkowskiego.

Marszałek Marcin Kuchciński pytany przez radnych o kondycję finansową lotniska poinformował, że w przyszłym miesiącu radni otrzymają szczegółowy raport o działalności lotniska. Marszałek nie podał wysokości strat generowanych przez ten port lotniczy.

Port lotniczy w Szymanach działa od 2016 roku. Zbudowano go za około 200 milionów złotych na dawnym wojskowym lotnisku. Od początku działalności port lotniczy w Szymanach nie jest w stanie sam finansować swojej działalności.

