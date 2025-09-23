Legendarna hala szuka sponsora. Niedawno grali tu polscy siatkarze

Władze Olsztyna nadal poszukują sponsora tytularnego dla odnowionej Hali Urania, mimo wcześniejszych niepowodzeń.

Po zakończeniu remontu obiektu pod koniec 2023 r., miasto ogłosiło kolejny konkurs, licząc na znalezienie partnera.

Dwie firmy były zainteresowane, ale żadna nie spełniła oczekiwań; czy nowy konkurs przyniesie sukces?

Hala Urania w Olsztynie to obiekt doskonale znany kibicom w siatkarskiej Polsce. Odbywały się tu m.in. pierwsze edycje Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Pod koniec 2023 r. zakończył się remont hali. Niedawno, w lipcu 2025 r. pierwszy raz 17 lat zagrali w Uranii polscy siatkarze, pokonując 3:0 Iran.

Wydawać by się mogło, że pozyskanie sponsora tytularnego dla tak zasłużonego, acz odnowionego obiektu będzie formalnością. Tymczasem miesiące mijają, a sponsora tytularnego jak nie było, tak nie ma.

Nowa hala Urania w Olsztynie funkcjonuje od grudnia 2023 r. Obiekt doczekał się długo wyczekiwanego remontu. Hala oferuje Arenę Główną, Małą Arenę, lodowisko/rolkowisko, ściankę wspinaczkową, sale sportowe oraz przestrzeń biurowo-konferencyjną.

Szukamy partnera, który dzieli nasze wartości oraz wizję nowoczesnego i przyjaznego obiektu, integrującego lokalną społeczność. Sponsoring tytularny to nie tylko doskonała forma promocji, ale przede wszystkim wyjątkowa szansa, by aktywnie wpłynąć na rozwój hali, czyniąc ją jeszcze bardziej rozpoznawalnym miejscem na mapie Polski.

- mówił Zbigniew Trzoska, prezes zarządu spółki Hala Olsztyn, gdy rozpoczynano poszukiwania sponsora tytularnego po raz pierwszy.

Chętni mieli czas do 24 kwietnia 2025 r., aby złożyć zgłoszenia do sekretariatu spółki Hala Olsztyn. Zainteresowane były dwie lokalne firmy. Jedna z nich wycofała się już na etapie negocjacji. Druga oferta – jak informują w olsztyńskim ratuszu – była interesująca, ale nie spełniła oczekiwań władz miasta w zakresie praw tytularnych.

W czerwcu 2025 r. w Olsztynie powiedzieli więc „pas” i zdecydowano o zakończeniu pierwszego postępowania konkursowego. Rozstrzygnięcia nie było, ale miasto – jak to w sporcie bywa - nie złożyło broni i próbuje dalej.

W poniedziałek (22 września) olsztyński magistrat poinformował, że spółka Hala Olsztyn ogłasza kolejny konkurs na sponsora tytularnego Uranii. Konkurs podzielono na dwa etapy. W pierwszym przyjmowane są zgłoszenia. Chętni mają czas do 21 listopada 2025 r. do godz. 16. Wymagany formularz należy złożyć w sekretariacie spółki Hala Olsztyn Sp. z o.o. W drugim etapie wybrane podmioty zostaną zaproszone do przedstawienia ofert finansowych. Propozycje te będą podstawą dalszych negocjacji z organizatorem.

Sponsoring tytularny to znacznie więcej niż umieszczenie logotypu i nazwy sponsora w przestrzeni obiektu. – To możliwość realnego wpływu na życie hali i budowania emocjonalnego związku marki z lokalną społecznością. Każda publikacja dotycząca wydarzenia oznacza widoczność dla sponsora. To komunikacja obecna przez cały rok, której wartość wzrasta z każdym kolejnym wydarzeniem – mówi Zbigniew Trzoska, prezes spółki Hala Olsztyn.

Sonda Czy jesteś fanem siatkówki? Tak Nie