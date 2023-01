Mieszkańcy przeciwni wielkiej inwestycji w Gietrzwałdzie. Wójt: "Pracę znajdzie tu 250 osób"

Hala dystrybucyjna w Gietrzwałdzie. Wójt mówi o milionach z podatków. "Zatrudnienie znajdzie 250 osób"

Wójt Gietrzwałdu Jan Kasprowicz powiedział PAP, że o budowę centrum dystrybucyjnego Lidla zabiegał od czterech lat. Sieć chce kupić od spółki rolnej działającej na terenie gminy ponad 40 ha ziemi, którą już odrolniono i zmieniono jej przeznaczenie. Wójt tłumaczy, że hala dystrybucyjna to nowe miejsca pracy i ogromne wpływy dla gminy w przyszłości. - Inwestor planuje u nas postawienie hali dystrybucyjnej o powierzchni blisko 9 ha, w dalszej perspektywie ma też powstać sklep internetowy. Zatrudnienie w tym centrum znajdzie 250 osób, gmina będzie dostawać kilka milionów podatków rocznie - powiedział Kasprowicz i dodał, że zawarta już przedwstępna umowa przewiduje zakup przez inwestora ziemi w momencie, w którym zostanie wydane pozwolenie na budowę. - To może nastąpić pod koniec lutego, choć protesty, które się pojawiły, mogą niestety przesunąć to w czasie - przyznał wójt Gietrzwałdu.

Lidl chce hali dystrybucyjnej w Gietrzwałdzie. Część mieszkańców mówi: "nie"

Grupa mieszkańców gminy Gietrzwałd od początku stycznia zbiera podpisy pod protestem w sprawie budowy hal magazynowych. Gietrzwałd jest znany na Warmii i w kraju jako miejsce, w którym doszło do jedynych w Polsce zatwierdzonych przez Kościół katolicki objawień maryjnych. - Na naszych oczach dzieje się historia. Nasza piękna miejscowość z cudownym warmińskim klimatem, panującym tu spokojem oraz pięknym krajobrazem przestaje istnieć w tej formie. Za sprawą nietrafionych oraz z nikim nie konsultowanych decyzji powstają coraz to nowe inwestycje zaburzające harmonię i urok tego miejsca - napisali mieszkańcy w internetowym apelu przeciwników inwestycji. Dla porównania, w ostatnich latach kilka dużych centrów dystrybucyjnych ulokowano w sąsiedniej gminie Stawiguda. Lista z ok. 80 podpisami przeciwników trafiła już do wójta Kasprowicza. - Jednocześnie z listą przeciwników dostałem listę ludzi popierających tę inwestycję. Moim zdaniem protesty nie mają sensu, ludzie chcą nowej drogi, nowego chodnika, ale nie chcą nowych inwestorów - to nie jest logiczne - powiedział PAP wójt. Kasprowicz podkreślił, że hale magazynowe powstaną po przeciwnej stronie drogi krajowej nr 16 niż sanktuarium. - Krajobrazu zdobić nie będą, ale nie będą uciążliwe dla środowiska ani dla ludzi - podkreślił

