Tragiczna śmierć Weroniki i Sebastiana. Kierowca pędził 190 km/h

Do tragicznego wypadku na ul. Bałtyckiej w Olsztynie doszło 11 listopada 2021 roku. Kierowane przez Zbigniewa G. audi A8 jadące z prędkością 190 km/h uderzyło w samochód, który zawracał. Autem tym kierowała 23-letnia Weronika, na fotelu pasażera siedział jej 25-letni brat Sebastian. Rodzeństwo zginęło na miejscu, kierowca audi wysiadł z samochodu i zniknął w pobliskim lesie. Nie podszedł nawet do rozbitego auta, by pomóc ofiarom.

W środę (18 stycznia) sąd przesłuchał m.in. sanitariuszkę, która przyczyniła się do zatrzymania sprawcy wypadku i policjantów, którzy pracowali na miejscu zdarzenia. Sanitariuszka powiedziała, że Zbigniew G. bocznym wejściem wszedł do szpitala około godz. 22. Szpital ten nie miał SOR, więc sanitariuszka zdziwiona zapytała, co w nim robi. Zbigniew G. jej odpowiedział, że wyszedł z lasu i wszedł do pierwszego budynku, jaki zobaczył, był to szpital. Gdy powiedział, że jest obolały, bo uczestniczył w wypadku drogowym, sanitariuszka dopytała, o jakie zdarzenie chodzi, a następnie poleciła ochronie zamknięcie drzwi szpitala i wezwała policję. Sanitariuszka opowiadała sądowi, że Zbigniew G. odpowiadał na jej pytania powoli, ale logicznie.

Policjanci, których przesłuchiwał sąd, opowiadali m.in., że po ucieczce Zbigniewa G. z miejsca wypadku ściągnięto tam inne patrole do poszukiwań, w tym przewodnika z psem tropiącym. Mimo to nie udało się go zatrzymać tego samego dnia, Zbigniew G. tak skutecznie zaszył się w lesie, że zatrzymano go dopiero następnego dnia wieczorem w szpitalu. Sąd przesłuchał także biegłych psychiatrów, którzy badali Zbigniewa G., ale tę część procesu sąd utajnił.

Proces ws. Zbigniewa G. kontynuowany 28 lutego

Sądowi nie udało się zamknąć przewodu sądowego, ponieważ obrona wniosła o uzupełnienie opinii przez dwukrotnie już przesłuchiwanego biegłego. Sąd zgodził się na to i poprosił o pisemne uzupełnienie. Biegły otrzymał w tej sprawie prośbę zbyt późno i nie zdążył z odpowiedzią na środową rozprawę. Kolejny termin procesu sąd wyznaczył na 28 lutego.

Zbigniew G. jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Mimo że w jego procesie odbyło się kilka rozpraw, to zjawił się w sądzie tylko raz - na ostatniej grudniowej rozprawie. Ze spuszczoną głową G. złożył oświadczenie. Mężczyzna powiedział, że przeprasza rodzinę ofiar i dodał, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Po oświadczeniu G. wyszedł z sądu. Zbigniew G. był tymczasowo aresztowany, ale gdy po trzech miesiącach przedłużono mu areszt, jego adwokaci skutecznie zaskarżyli tę decyzję - G. wyszedł na wolność po wpłaceniu 50 tys. zł kaucji.

