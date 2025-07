Nielegalna fabryka zlikwidowana! Milion papierosów w kartonach po pizzy

Funkcjonariusze zabezpieczyli kompletną linię technologiczną do produkcji papierosów oraz komponenty w postaci tytoniu, filtrów, bibuły oraz owijek do filtrów znanych marek. Zdeponowano wózki paletowe, agregat prądotwórczy, kompresory powietrza, a także urządzenie do zagłuszania sygnału GSM.