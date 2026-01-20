Nowe informacje o tragedii w Ornecie. 45-latek zginął po wybuchu. Ważny komunikat z prokuratury

Prokuratura w Ornecie wszczęła śledztwo po tragicznym wybuchu! Nowe fakty w sprawie śmierci 45-latka

Nowe informacje o tragedii z Ornety przekazał prok. Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Wiemy, że lidzbarska prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo ws. – jak przekazał rzecznik olsztyńskiej prokuratury okręgowej - „sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu wielu osób w postaci eksplozji materiałów łatwopalnych”.

Do tragedii doszło w niedzielę (18 stycznia) w Ornecie. Zginął 45-letni mężczyzna. Śledczy ustalili jak dotąd, że feralnego dnia rano w jednym z lokalu budynku wielorodzinnego przy ul. Zarzecznej doszło do wybuchu, a następnie pożaru. Strażacy znaleźli ciało 45-latka, użytkownika lokalu, podczas akcji gaśniczej.

Wybuch w Ornecie. Co doprowadziło do tragedii?

Na miejscu zdarzenia prowadzono oględziny z udziałem prokuratora. Według ustaleń w pomieszczeniu, gdzie doszło do wybuchu, były dwie butle gazowe oraz urządzenia grzewcze zasilane gazem. Podczas zdarzenia w budynku znajdowało się w sumie 5 osób, a trzy inne przebywały w pobliżu i były narażone na – jak podaje prokuratura – „negatywne skutki wybuchu”.

Śledztwo w sprawie wybuchu w Ornecie. Czy butle gazowe były przyczyną?

W poniedziałek (19 stycznia) przeprowadzono oględziny budynku z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłego 45-latka. O zdarzeniu powiadomiono też Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego. Śledztwo jest w toku.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

