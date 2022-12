Olsztyn wyłączy iluminację 21 grudnia. Dlaczego?

Olsztyn solidarny z Ukrainą. 21 grudnia wyłączone iluminacje

Olsztyn kolejny raz pokaże solidarność z zaatakowaną przez Rosję Ukrainą. Jak informuje miejscowy ratusz, w środę (21 grudnia) stolica Warmii i Mazur przyłączy się do symbolicznej akcji. W najkrótszy dzień roku zostanie zorganizowana międzynarodowa akcja "Godzina dla Ukrainy". 21 grudnia w godz. 20-21 w wielu europejskich miastach zgaśnie świąteczne oświetlenie. Tak będzie m.in. Olsztynie. W tym czasie wyłączona będzie iluminacja miejskiej choinki na pl. Jana Pawła II. Przyłączenie się do akcji zadeklarowało wiele miast w całej Europie, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i Czechach. W tej chwili - wskutek rosyjskich ataków na kluczową infrastrukturę - pozbawionych dostępu do prądu, ciepła i wody jest około 14 milionów mieszkańców Ukrainy.

