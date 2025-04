Pięć osób w aucie, w tym dzieci. Wszyscy zginęli po zderzeniu z pociągiem

Do wypadku doszło 3 listopada 2024 r. na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Karwicy w gminie Ruciane-Nida. Zdarzenie miało miejsce na bocznej, ruchliwej drodze w sercu mazurskiego lasu. W tym miejscu poruszają się z prędkością ponad 100 km/h. Kierowca volvo zderzył się z pociągiem relacji Warszawa – Gdynia. Na miejscu zginęły wszystkie osoby podróżujące samochodem – Ania C. (3 l.), jej brat Dietmar C. junior (6 l.), dziadek Dietmar C. (63 l.), mama Karolina K. (29 l.) i babcia, mama Karoliny – Ewa K. (62 l.). Kierowca był trzeźwy. Pociąg, zanim zatrzymał się, pokonał kilkaset metrów. Rodzina jechała do Kolna odwieźć babcię dzieci.

Jak czytamy w środowym (23 kwietnia) komunikacie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, śledztwo umorzono, ponieważ sprawca wypadku 63-letni Dietmar C. zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Mężczyzna od lat mieszkał w Niemczech, był właścicielem firmy transportowej, siedział za kierownicą małego samochodu.

Świadek tragedii: "Wielki huk, pociąg pchał wrak auta"

Usłyszałem wielki huk, wybiegłem i zobaczyłem, jak pociąg pcha wrak auta, hamując z całych sił. Pobiegłem tam, a to, co zobaczyłem, przerosło mnie. Wszystko było przesądzone, nikt nie przeżył. Nie mogę spać do dziś.

– wspominał niedługo po tragedii świadek wypadku w rozmowie z "Super Expressem", z wyraźną trwogą w głosie.

Według naszego rozmówcy, w miejscu tragedii powinny być zamontowane rogatki albo sygnalizacja. – Gdyby były, może ci ludzie by żyli – mówił zrozpaczony świadek.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania