Pies złapał włamywacza! "Doprowadził pod drzwi"

37-latek włamał się do sklepu i uciekł. Trop podjął pies Loki i doprowadził policjantów pod drzwi przestępcy

Włamał się do sklepu, zdemolował wnętrze,ukradł papierosy, alkohol igotówkę. Nie cieszył się jednak długo łupem. Już kilka godzin później policjanci zapukali do jego drzwi. Wszystko dzięki pracy policyjnego psa Lokiego, który bezbłędnie podjął trop i doprowadził funkcjonariuszy do podejrzanego. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 7 czerwca, w Działdowie. Policja otrzymała zgłoszenie o włamaniu do jednego ze sklepów na terenie miasta. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że sprawca najpierw pokonał zabezpieczenia budynku. Następnie dostał się do środka, gdzie nie tylko ukradł towar i pieniądze, ale także zniszczył część wyposażenia sklepu. Właściciel oszacował straty na około 44 tysiące złotych.

37-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, grozi mu 10 lat więzienia

Od początku na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Do działań włączono również przewodnika psa służbowego z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie sierżanta Alberta Kajdzika i jego czworonożnego psa Lokiego. To właśnie on odegrał kluczową rolę w rozwiązaniu sprawy. Po przybyciu na miejsce włamania natychmiast podjął trop. Ślad doprowadził funkcjonariuszy pod jedną z posesji w Działdowie. Tam policjanci zastali 37-letniego mężczyznę. Jak się okazało, był nietrzeźwy. Badanie wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali go i przewieźli do policyjnej celi. Podczas działań udało się także odzyskać większość skradzionego mienia. Po wytrzeźwieniu mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za takie przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

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Oto Loki- pies patrolowo- tropiący z olsztyńskiej komendy, dzięki któremu policjanci szybko namierzyli sprawcę włamania i odzyskali większość skradzionego towaru.Loki bezbłędnie podjął trop i wraz ze swoim przewodnikiem sierż. Albertem Kajdzikiem doprowadził funkcjonariuszy… pic.twitter.com/ceEyglZ39P— Policja Olsztyn (@kmpolsztyn) June 9, 2026

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