Pisz. Prokuratura umarza śledztwa ws. śmierci proboszcza

To nie było zabójstwo, a do śmierci proboszcza z Pisza nie przyczyniły się osoby trzecie - jak informuje PAP, to ostateczne wnioski prokuratury po zakończeniu śledztwa ws. zgonu księdza. Został on znaleziony martwy na plebanii parafii pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w sierpniu br., z nożem wbitym w klatkę piersiową. Niniejszym postępowanie w tej sprawie zostało umorzone.

- To bardzo nietypowa sprawa, bardzo niewiele jest takich zdarzeń, ale podobne przypadki są w literaturze opisane, zetknęli się z nimi także biegli - powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Daniel Brodowski, którego cytuje PAP.

Śledczy wystąpili w drodze postępowania o kilka opinii biegłych, w tym tego zajmującego się rekonstrukcją zdarzeń na podstawie analizy krwawych plam znalezionych na miejscu zdarzenia. Poczynione przez niego ustalenia są zbieżne z wnioskami z analizy, którą przeprowadził medyk sądowy. Zgodnie z nimi w czasie śmierci proboszcza z Pisza w zamkniętym od środka pomieszczeniu nie było nikogo innego, choć śledczy podejrzewali na początku, że został on zabity.

Na miejscu nie znaleziono listu pożegnalnego ani innych dowodów, które mogłyby wyjaśnić motywy postępowania księdza.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.