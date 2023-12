Po kieliszku zebrało mu się na szczerość. Teraz porozmawia z kolegami w celi

Młody tata zginął na budowie. Rodzina Mirka nie ma za co żyć. "Nikt Cię nam nie zwróci"

Podpadł koleżance, ta wezwała policję

Poszukiwany przez policję mężczyzna przyszedł do swojej koleżanki, aby napić się z nią alkoholu. Podczas biesiady pochwalił się kobiecie, że jest poszukiwany. Po pewnym czasie mężczyzna był zbyt uciążliwy dla znajomej. Kobieta wpadła na pomysł, jak pozbyć się intruza z mieszkania. Zawiadomiła policjantów o tym, że przebywa u niej 57-latek. Mieszkaniec Bartoszyc ma do odbycia 24 dni zastępczej kary pozbawienia wolności za kradzież. 57-latek został zatrzymany i trafił do zakładu karnego.

Na tym nie koniec zatrzymań przez bartoszyckich policjantów. We wtorek (12 grudnia) rano policjanci na ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach zauważyli mężczyznę, o którym wiedzieli, że powinien trafić za kraty. Wylegitymowanie 38-latka potwierdziło, że jest on poszukiwany listem gończym i dwoma nakazami zatrzymania. - Mieszkaniec Bartoszyc został skazany za przestępstwo kradzieży, brak płacenia alimentów i wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu. Łącznie w zakładzie karnym spędzi rok i 27 dni - mówi asp. Marta Kabelis z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.