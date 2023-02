Dunajek. Nie żyje 29-latka. Na podłodze znalazł ją partner

Jak informuje tvn24.pl, w poniedziałek (6 lutego) w jednym z domów w miejscowości Dunajek (powiat olecko) doszło do awantury pomiędzy 29-latką a jej 37-letnim partnerem. Według relacji śledczych kobieta miała rzucać w mężczyznę różnymi przedmiotami. 37-latek miał z powodu kłótni wyjść z domu. Gdy do niego wrócił, zastał leżące na podłodze partnerkę. Mężczyzna zawiadomił pogotowie. Służby ratunkowe reanimowały 29-latkę. Niestety, młoda kobieta zmarła. Lekarz stwierdził zgon, a sprawą zajmuje się teraz policja pod nadzorem prokuratury. - Przeprowadzona została sekcja. Biegły patomorfolog nie był jednak w stanie wskazać bezpośredniej przyczyny zgonu. Na podstawie oględzin ciała i przeprowadzonych innych czynności nie stwierdził żadnych obrażeń, które mogłyby wskazywać, że do śmierci przyczyniły się osoby trzecie - mówi Tomasz Różyński, zastępca prokuratora rejonowego w Olecku, cytowany przez tvn24.pl. Różyński dodał, że od zmarłej 29-latki pobrano też krew do dalszych badań, aby sprawdzić, czy kobieta była pod wpływem narkotyków lub alkoholu w chwili tragedii. Jak na razie nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów.

Źródło: tvn24.pl

