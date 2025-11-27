Podwyżka dla marszałka bez debaty i sprzeciwu. Wiadomo, ile będzie zarabiać

Ile zarobi marszałek Marcin Kuchciński po podwyżce?

Według udostępnionej w BIP informacji pensja marszałka warmińsko-mazurskiego Marcina Kuchcińskiego będzie składała się z wynagrodzenia podstawowego w wysokości 11 310 zł i dodatków: funkcyjnego w wysokości 4,3 tys. zł, specjalnego w wysokości 4,8 tys. zł oraz za wieloletnią pracę w wysokości 2,2 tys. zł.

Podczas sesji marszałek został zapytany, czy podwyżki otrzymają pracownicy urzędu. Powiedział, że tak, ale nie przedstawił szczegółów.

Kim jest Marcin Kuchciński?

Marcin Kuchciński w grudniu skończy 49 lat. Pochodzi z Olsztyna. Od 2015 r. jest członkiem zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, w latach 2018–2023 w randze wicemarszałka, a od 2023 marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Związany z Platformą Obywatelską. Na stanowisku zastąpił Gustawa Marka Brzezina.

Co mówią przepisy o zarobkach marszałka województwa?

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych maksymalne wynagrodzenie marszałka województwa nie może przekroczyć 11,2-krotności określanej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W 2025 roku wynosi ona 1 878,89 zł, co oznacza, że maksymalne wynagrodzenie marszałka nie może być wyższe niż 21 043,57 zł. Do tej kwoty nie wlicza się dodatku stażowego. Wynagrodzenie marszałka woj. warmińsko-mazurskiego bez dodatku stażowego to 20,4 tys. zł.