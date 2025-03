Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ulubieniec wsi kazał na siebie czekać

Pojechaliśmy odwiedzić Krutka. Bocian-celebryta wrócił na ukochaną wieś. "Płakałam jak bóbr"

Tygodnie niepewności, setki spojrzeń w niebo i tysiące westchnień. Krutek – najbardziej znany bocian w Polsce – zniknął na długo, a przecież zawsze wracał do Krutyni punktualnie: pod koniec lutego, jak w zegarku. W tym roku jego podróż na ukochaną mazurską wieś mocno się wydłużyła. Gdy nadajnik na jego grzbiecie milczał, mieszkańcy martwili się o jego powrót. Ulubieniec wsi wreszcie wrócił do Krutyni, i to w pierwszy dzień wiosny!